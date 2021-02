Collision frontale entre deux véhicules à Saint-Jean-de-Luz : quatre blessés

L'accident de la route s'est déroulé vers 14H30 sur la route départementale 918 entre Ascain et Saint-Jean-de-Luz. On déplore quatre blessés. Un homme âgé de 22 ans, gravement touché au bras, a été transféré à l’hôpital de Bayonne. Même chose pour un couple de 61 ans, moins sérieusement atteint. Enfin, la quatrième victime, un homme âgé de 79 ans, plus légèrement blessé a été transféré à la polyclinique luzienne.

Des secours en nombre pour venir en aide aux victimes

D'importants moyens de secours ont été mobilisés. Les policiers de Saint-Jean-de-Luz, le SAMU ainsi que 15 sapeurs pompiers et trois véhicules de secours et d'intervention. La route a été coupée à la circulation une partie de l’après-midi.