Villeneuve-sur-Yonne, France

Il est environ 10h40, le TER passe à pleine vitesse à la gare de Villeneuve sur Yonne où il ne marque pas d'arrêt. Sur le quai, une dame, en train de téléphoner, se jette soudainement sous le train.

Le conducteur enclenche la procédure de freinage, et le TER s'immobilise un kilomètre et demi plus loin. Les policiers sont dépêchés sur place, ainsi que des gendarmes de Villeneuve-sur-Yonne.

L'enquête est en cours, mais la thèse du suicide est privilégiée.