Collision mortelle à Pornic : quatre ans de prison dont 18 mois ferme pour le chauffard

Il circulait ivre, sous l'emprise du cannabis, à 150 km/h. Le jeune conducteur à l'origine de la collision qui a entraîné la mort d'une femme de 25 ans, le 2 décembre 2015 à Pornic a été condamné ce mardi à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois ferme par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire.

Gravement blessé dans l'accident, le prévenu âgé de 22 ans déclare qu'il ne se souvient plus de rien. A la barre, d'une voix à peine audible, il raconte qu'il avait bu du whisky et fumé du cannabis cette nuit-là chez des amis. Il ne s'explique pas pourquoi après avoir dormi une heure dans sa voiture, il a pris le volant vers huit heures du matin. La présidente lit alors les dépositions de deux conducteurs qui affirment avoir vu le chauffard rouler très vite face à eux sur la voie de gauche et qu'ils l'ont évité uniquement en se garant sur la droite. La 3ème voiture, celle d'Olivia , n'a pu empêcher la collision. Le compteur du chauffard s'est alors bloqué à 150 km/h; il avait 1, 91 g d'alcool dans le sang. La jeune femme de 25 ans, originaire de Frossay se rendait à son travail en Vendée.

Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du procureur et condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois ferme. Il a également annulé son permis de conduire avec interdiction de le repasser durant huit ans.