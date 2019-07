Collision mortelle entre deux chevaux : "un coup dur pour notre écurie" témoigne le driver Jean-Michel Bazire

Solesmes, France

Un dramatique accident s'est produit mardi matin sur la piste d'entraînement des écuries de Jean-Michel Bazire, à Solesmes dans la Sarthe. Deux de ses chevaux les plus en vue se sont percutés en pleine vitesse. Aubrion du Gers, l'un des meilleurs trotteurs européens, et Cyrano du Pont sont morts sur le coup.

"C’est un coup dur pour notre écurie, qui passe actuellement des heures très difficiles. Il y a sans doute eu un moment d’inattention, l’accident n’a pu être évité, alors que le programme d’entraînement ne sortait pas de l’ordinaire. La lad de Cyrano du Pont _s’est relevée sans dommage, mais extrêmement choquée, mais celle d’_Aubrion a sans doute une fracture du tibia et du péroné, ce qui est un peu plus grave pour elle. Malheureusement, Aubrion du Gers n’est pas parti de la façon qu’il méritait. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait pendant les longues minutes qui ont suivi l’accident" raconte Jean-Michel Bazire au journal spécialisé Paris Turf.

Le driver et entraîneur sarthois estime qu'Aubrion du Gers était un champion hors normes "dur comme la pierre, sur la piste et dans la vie et sa disparition va toucher beaucoup de turfistes".

