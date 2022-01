Collision sur l'A11 à hauteur de Carquefou, 2 septuagénaires grièvement blessés

Ce jeudi en fin d'après-midi, un accident entre une voiture et un poids-lourd sur l'A11 dans le sens Paris-Nantes, à hauteur de Carquefou, a fait 2 blessés graves.

Vers 17h30 ce jeudi sur l'A11 dans le sens Paris-Nantes à hauteur de Carquefou, une voiture et un camion sont entrés en collision. Dans la voiture, un homme et une femme, tous les deux âgés de 77 ans et tous les deux grièvement blessés.

Les deux victimes ont été transportés au CHU de Nantes. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et l'origine de l'accident.