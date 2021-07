Collision train-voiture près d'Épernay, trafic très perturbé sur la ligne TER Vallée de la Marne

Le trafic est très perturbé ce dimanche après-midi sur la ligne TER Vallée de la Marne. La faute à une collision sans gravité entre un train et une voiture, révélée par nos confrères de l'Union. L'accident matériel s'est produit vers 16h10 au niveau de la commune de Boursault, à l'ouest d'Épernay. Le TER impliqué était en provenance de Saint-Dizier et devait rejoindre Paris Est à 17h23, destination qu'il ne devrait atteindre que vers 19h30 selon la SNCF.

L'accident engendre plusieurs retards et annulations de trains entre la capitale et la Champagne-Ardenne. Le train de 20h36 au départ de Paris et à destination de Châlons est supprimé. En gare d'Épernay, les trains de 19h57 et 21h57 vers Paris sont aussi annulés.

La gendarmerie est sur place, une enquête est en cours pour comprendre comment et pourquoi la voiture impliquée s'est retrouvée sur la voie ferrée.