Colmar : 22 personnes incommodées par un dégagement de produits chimiques

L'hypermarché Leclerc de Colmar était bondé en ce vendredi après-midi lorsqu'une fumée blanche, à l'odeur très forte, a commencé à s'immiscer dans le magasin situé route de Neuf-Brisach. Immédiatement, les pompiers ont été prévenus et les clients ont été évacués : ceux de l'hypermarché mais aussi ceux de la galerie commerciale, soit un peu moins de 200 personnes. Un dispositif très impressionnant a été mis en place par les secours, notamment un poste médical avancé, au vu de la possible toxicité de la fumée.

De l'engrais et du chlore en vrac

Une fumée qui s'échappait d'un gros conteneur à poubelle de l'hypermarché et où les pompiers ont découvert de l'engrais et du chlore déposés en vrac. C'est le mélange des deux produits qui a provoqué une réaction chimique. Les salariés et les clients ont été soignés sur place par les secours, 22 personnes ont été incommodées : principalement des yeux qui brûlent et la gorge qui pique. Une personne a dû être hospitalisée.

Les pompiers ont également procédé à la ventilation des lieux. Une enquête est en cours pour savoir comment ces produits ont atterri dans cette poubelle.