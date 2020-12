Colmar : appel à témoins après la mort d'un sans-abri de 81 ans cet été

La direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg diffuse un appel à témoin mercredi 16 décembre. Elle recherche des éléments dans l'affaire de la mort d'un sans-abri de 81 ans à Colmar, Jean Winterstein, dit "Ali". Le corps de cet homme avait été retrouvé le 26 juillet dernier, dans un campement de fortune.

Les éléments de l'enquête permettent "d'établir l’implication d’un tiers dans le décès de Jean Winterstein", explique la la police judiciaire dans un communiqué. Le corps avait été retrouvé sur un chemin rural longeant la voie ferrée, et perpendiculaire à la route de Rouffach, à hauteur du magasin Lidl. Le sans-abri portait un pull rouge le jour de sa mort.

Un tiers impliqué dans le décès

La police judiciaire recherche "toute information susceptible d'intéresser l’enquête concernant la journée du dimanche 26 juillet, plus précisément sur les créneaux de la fin d’après-midi et du soir", et notamment les personnes suivantes vues à proximité immédiate du chemin agricole :

une joggeuse ou un joggeur aperçu le jour des faits vers 17h30

deux personnes promenant un chien de petite taille aperçus le jour des faits vers 18h20

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter 24h/24 la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg, au 03.90.23.13.05.