Colmar, France

De la prison avec sursis pour un responsable d'une jardinerie alternative Auxine de Colmar. Il était poursuivi pour avoir donné des conseils pour la plantation de cannabis à une trentaine de clients, dont une partie s'adonnait à l'auto-consommation.

Des faits commis entre juillet 2017 et avril 2018 et mis au jour par la brigade de recherche de la gendarmerie de Colmar. Le tribunal correctionnel de Colmar vient de rendre son délibéré dans cette affaire, ce jeudi matin, après l'examen des faits le 16 août dernier.

Requalification des faits

Il lui était reproché avec un de ses employés, d'avoir vendu aussi des lampes, du terreau et des accessoires. Le trentenaire a écopé d'une peine de 5 mois de prison avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 10 ans, pour facilitation d'usage de cannabis. Une peine plus clémente que les réquisitions du procureur qui étaient de 12 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Juridiquement on aurait du obtenir la relaxe. Je sais que d'autres magasins en France ont été inquiétés . Je sais pas si il s'agit d'une volonté politique ou si c'est pour faire les gros titres, je sais pas pourquoi cette procédure a été lancée. Bien sûr il s'agit de cannabis, mais il s'agissait de cannabiculteurs. Ils produisent pour auto-consommer, pour se passer des réseaux traditionnels de trafics criminogènes," Christian Kelhetter, le responsable de la jardinerie Auxine

La réaction complète du responsable de la jardinerie Auxine après le délibéré Copier

Le salarié de la jardinerie qui travaillait avec le gérant a été relaxé. Un troisième prévenu, qui sous-louait un local commercial, à l’arrière de la jardinerie, dans la zone industrielle de Colmar, a été condamné lui à 3 mois de prison avec sursis et 10 ans de mise à l’épreuve, pour usage et détention de cannabis.

Le parquet de Colmar pourrait faire appel de cette décision.