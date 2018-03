Colmar, France

Le procureur de la République de Colmar, Christian de Rocquigny, souhaite mettre en place dès cet été des stages éducatifs pour sanctionner les outrages sexistes ou le harcèlement de rue.

On ne va pas leur tenir un discours naïf sur le respect et chanter des chansons d'amour" - Christian de Rocquigny, procureur de Colmar

Ces stages seront pilotés par le tribunal de grande instance et pourront durer deux ou trois jours ou être échelonnés sur plusieurs semaines. Le discours qui sera tenu aux stagiaires "sera quasiment _de l’éducation affective et sexuelle_, qu'est-ce que l'amour, qu'est ce que la sexualité, quels sont les besoins de l'homme et de la femme. On ne va pas tenir un discours naïf sur le respect et chanter des chansons d'amour", précise le procureur de Colmar. Les stagiaires seront suivis par des psychologues, des psychiatres et des gynécologues.

Sur le plan juridique, ce stage pourra être une alternative aux poursuites à la main du parquet, à disposition des juges au moment d'une condamnation, ou encore à la sortie de prison. L'association colmarienne de réinsertion Espoir est partenaire du projet.

Christian de Rocquigny, procureur de la République de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Hausse du nombre d'agressions sexuelles dans le Haut-Rhin

Le procureur de la République de Colmar a lancé ce dispositif face à la hausse des agressions sexuelles dans le Haut-Rhin. Au 1er semestre 2017, 194 faits ont été constatés contre 109 sur la même période en en 2013. "Ce n'est pas un effet de mode lié à l'affaire Weinstein" tient à préciser Christian de Rocquigny. Le projet a été lancé dès juin 2017.

Deux types comportements sont visés : d'abord le harcèlement de rue, les propos lancés à la cantonade aux jeunes filles qui passent. Le gouvernement a annoncé qu'il allait créer l'outrage sexiste et il y a un vrai besoin pour sanctionner les auteurs. Le deuxième comportement observé est celui de jeunes adolescents de 11-12 ans qui ont tendance à reproduire des comportements vus sur des vidéos. On ne vise pas avec ces stages les comportements violents d'agression sexuelle. Pour cela, la réponse pénale existe déjà.