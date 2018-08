À Colmar, dans la nuit de jeudi à vendredi, une jeune femme a abandonné son bébé dans sa voiture, pour aller boire et danser dans une boite de nuit de la place de la gare. Elle a été interpellée par la police et sera convoquée en novembre, devant le tribunal correctionnel.

Colmar, France

A Colmar, une jeune femme de 36 ans interpellée et placée en garde à vue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, place de la gare, elle a laissé son bébé de 2 ans dans sa voiture entre minuit et deux heures et est allée danser et boire dans une boite de nuit, le Nova Club.

Les passants ont alerté les vigiles, alcoolémie positive

Ce sont des passants qui ont alerté les vigiles de la discothèque, en entendant les cris de la petite fille. La mère avait 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, c'est au dessus de la normale, qui est de 0,5 g/l.

La petite fille a été récupérée par un cousin.

La mère de famille est convoquée le 22 novembre devant le tribunal correctionnel.