Colmar : il sort une tronçonneuse pour forcer un barrage de gilets jaunes

Un homme de 36 ans a été interpellé par la police, près d'un barrage de gilets jaunes à Colmar. Mécontent d'être bloqué, il a sorti une tronçonneuse et a menacé les manifestants.

Colmar, France

Un Colmarien 36 ans a sorti une tronçonneuse, pour essayer de forcer un barrage de gilets jaunes. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure du matin, près de la statue de la Liberté, à Colmar.

Il voulait aller manger au McDolnald's de Houssen

Très alcoolisé, il n'a pas supporté de se faire arrêter alors qu'il souhaitait aller manger au McDonald's de Houssen, selon ses dires. Il aurait mis un coup de poing à l'un des manifestants et les a menacé avec une tronçonneuse, sortie de son coffre. Les versions divergent sur la tronçonneuse, l'auteur dit qu'elle ne fonctionnait pas, ce qu'ont contesté les manifestants. Il aurait aussi donné des coups de tronçonneuse sur un coffre de voiture.

Il a été interpellé et entendu par les policiers de Colmar . Il avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang, soit quatre fois plus que la norme autorisée.

Il sera convoqué devant la justice, le 17 décembre prochain.