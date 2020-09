Colmar : l'incendiaire présumé du centre Alsace jugé à partir de ce lundi

Il est soupçonné d'avoir mis le feu à 27 bus, une centaine de voitures et d'avoir crevé un millier de pneus : Régis Haegelé sera jugé à partir de ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Colmar. Les faits se sont déroulés dans le centre Alsace, entre 2014 et 2019.

Le procès de l'incendiaire présumé du centre Alsace s'ouvre ce lundi 7 septembre, devant le tribunal correctionnel de Colmar.

Plus de 140 faits ont été relevés, Régis Haegelé en conteste le tiers. Entre début 2014 et fin 2019, 27 bus ont été incendiés , un millier de pneus crevés et une centaine de voitures détruites.

Longue enquête des gendarmes

Les faits ont duré cinq ans. Ce sont surtout dans les secteurs de Sélestat, Scherwiller ou encore Châtenois. L'homme de 33 ans a été interpellé le 12 novembre 2019, après une nuit de feux de véhicules, à son domicile de Dambach.

Ce "monsieur tout le monde", amateur de course à pied, de bon niveau régional, connaissait parfaitement tout les sentiers viticoles du centre Alsace où il sévissait. La compagnie de gendarmerie et la section de recherches de Strasbourg ont dû mettre en place de très gros moyens pour arriver à l’arrêter .

Le procès est programmé sur trois jours, le trentenaire encourt 10 ans de prison.