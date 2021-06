Colmar : la maison d'arrêt ferme définitivement ses portes, après 102 ans d'activité

Une page de l'histoire se tourne définitivement à Colmar, ce dimanche 20 juin. La maison d'arrêt de la rue des Augustins ferme définitivement ses portes. Elle n'accueillera plus aucun détenu et cessera ses activités, après 102 ans de service.

Cette ancien couvent, qui date de 1316, a été transformé en maison d'arrêt en 1919. Il accueillait il y a quelque temps encore, 80 détenus. Composée de 120 places, la maison d'arrêt a reçu jusqu'à 190 détenus et était régulièrement pointée du doigt pour sa surpopulation carcérale. Le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach, près de Mulhouse, va ouvrir ses portes en octobre. Il pourra accueillir 520 détenus et remplacera les maison d'arrêt de Colmar et Mulhouse. La prison de Mulhouse doit fermer à son tour à la fin de l'année.

Une maison d'arrêt historique

Les personnes qui séjournaient à Colmar étaient des individus condamnés à des courtes peines, moins de deux ans et des prévenus plus ou moins dangereux, en attente de jugement par la cour d'appel de Colmar. L'établissement devenait de plus en plus vétuste et insalubre, ce qui a entraîné de nombreuses évasions, comme la dernière en juillet 2018 ou tentatives d'évasions de détenus. Avec des cellules dîtes "dortoirs qui pouvaient accueillir jusqu'à huit personnes.

Les cellules de la maison d'arrêt de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Philippe Bruniau, le directeur de la maison d'arrêt de Colmar Copier

"La population pénale de Colmar, c'était souvent les mêmes qui revenaient. Le personnel n'a pas vraiment changé, tout le monde se connaissait," explique Philippe Bruniau,le directeur de la maison d'arrêt de Colmar pendant six ans. Ce qui donnait à l'établissement presque une "ambiance familiale".

Mutation des effectifs

Le personnel de la maison d'arrêt va être en majorité muté vers le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach. Les détenus de Colmar prendront aussi la direction du nouvel établissement, près de Mulhouse.

La maison d'arrêt de Colmar ferme définitivement ses portes © Radio France - Guillaume Chhum

Christophe Schmitt responsable régional de FO Pénitentiaire Copier

Il y a chez le personnel surveillant, une certaine forme de nostalgie. "Des agents qui ont fait leur carrière à Colmar. Ils vont devoir changer d'établissement, c'est une nouvelle aventure qui commence pour eux, avec une nouvelle expérience professionnelle" souligne Christophe Schmitt, le responsable pour le Grand Est de FO Pénitentiaire.

La fin des ateliers d'écriture pour Marguerite Rodenstein

Une page se tourne aussi pour Marguerite Rodenstein. Pendant 25 ans, elle a animé des ateliers d'écriture pour les détenus. Elle leur rendait visite deux fois par semaine, pour qu'ils racontent sur papier leur quotidien.

Des témoignages qui ont été publiés dans une quinzaine d'ouvrages. "C'était un moment de liberté pour eux, mais aussi de plaisir. Ils racontaient leurs espoirs, leur période d'incarcération, mais aussi leurs souvenirs," confie la fondatrice de l'association Espoir, avec son mari Bernard Rodenstein.

Marguerite Rodenstein ne poursuivra pas ses ateliers d'écriture au centre pénitentiaire de Lutterbach, mais elle souhaite beaucoup que quelqu'un reprenne le flambeau, dans le tout nouvel établissement près de Mulhouse.

Concernant l'avenir des locaux de la maison d'arrêt, on ne sait pas encore ce qu'ils deviendront. L'année prochaine, une structure d'accompagnement vers la sortie verra le jour rue d'Agen à Colmar. Il y aura 120 détenus en fin de peine.

Marguerite Rodenstein va cesser ses ateliers d'écriture avec les détenus de la maison d'arrêt de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Marguerite Rodenstein met fin à ses ateliers d'écriture Copier

