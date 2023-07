Colmar : le pasteur Rodenstein condamné à trois ans de prison avec sursis pour des agressions sexuelles

Il a été une figure de la ville de Colmar. Président de l'association Espoir pendant 46 ans. Le pasteur Rodenstein comparaissait ce jeudi devant le tribunal judiciaire pour des faits de harcèlement sexuel sur une femme et d’agressions sexuelles par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, sur cinq autres femmes, entre les années 2014 et 2020. Des femmes qui n'étaient pas à l'audience. C'est donc la présidente du tribunal qui a rappelé leurs dépositions et l'ensemble des témoignages recueillis durant l'enquête.

"Tout le monde savait qu'il ne fallait pas porter de robe"

Une véritable litanie : les bises qui "dérapaient" sur la bouche, les mains aux fesses, sur les épaules, dans les cheveux, les seins frôlés, les paroles déplacées, les déclarations d'amour. Certaines ont décrit aussi un climat d'omerta, de peur, un chef tout puissant, "tout le monde savait, on savait qu'il ne fallait pas porter de robes." À la barre, l’homme, 81 ans, cheveux blancs, lunettes et costume, écoute attentivement. Il confirme ce qu'il a dit en garde à vue. Il reconnait certains faits même s'il les minimise.

"Une tape sur les fesses, ce n'est pas une agression quand il y a un lien d'amitié". Un baiser arraché ? "oui peut-être, mais j'avais bu". "Avec cette femme-là j'étais amoureux". "Je ne vois pas le scandale de dire à une femme qu'elle a une belle poitrine". "Je suis un soixante-huitard chaleureux, c'est comme cela que je suis" se défend le pasteur, avant d'évoquer aussi une cabale politique pour qu'il quitte la présidence de l'association, une instrumentalisation de certaines personnes.

Il n'y a pas de cabale, lui rétorquent la procureure et l'avocate de quatre victimes. Me Boeglin décrit le mécanisme : l’homme puissant, la domination hiérarchique, les mises en garde au sein de la structure et les stratégies d’évitement, la victime qui se sent responsable. "Une réfugiée roumaine, une Congolaise face à monsieur le pasteur". "Ces femmes ont mis du temps à parler et elles sont encore en reconstruction" explique l'avocate.

Un séducteur sans filtre mais pas un prédateur sexuel pour son avocate

Le problème, rétorque l'avocate du pasteur, Me Brunn, c'est que "vous jugez avec les yeux d’aujourd’hui des agissements d’une certaine époque. Des faits qui étaient courants et qui ne sont plus tolérables aujourd’hui. C’est un séducteur sans filtre, mais ce n’est pas un prédateur sexuel. Il est sans filtre, mais pas sans limites, quand on lui stop, il passe à autre chose. Il ne va pas au-delà des limites posées par ces femmes."

Au final, le pasteur Rodenstein a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Absent au moment du délibéré, son avocate ne sait pas s'il veut faire appel.