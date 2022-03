Colmar : plus de 200 poissons retrouvés morts dans le secteur du port de plaisance

Plus de 200 poissons : des brochets, des gardons, des brèmes, des chevesnes, des hotus ont été retrouvés morts, près du port de plaisance de Colmar et le long du canal.

La découverte a été faite en début de semaine dernière, à hauteur de la la Lauch canalisée. Ce sont les pêcheurs, habitués à surveiller les cours d'eau qui ont donné l'alerte.

Enquête judiciaire ouverte

Une enquête judiciaire a été ouverte par l'office français de la biodiversité pour connaitre les causes de la mort de ces poissons. Une enquête qui risque d'être longue puisqu'il y a à cet endroit, trois flux différents.

Les poissons retournés près du port de plaisance de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

" Il y a un flux qui arrive de l'ouest, un par des canaux souterrains et un autre au niveau de la Lauch. Forcément tout cela s'accumule au niveau du port de Colmar. Ce sont des eaux beaucoup plus lentes et potentiellement des flux toxiques peuvent s'accumuler et entraîner des problèmes comme on a pu l'observer," explique Ywen Namokel, le responsable technique de la fédération de pêche du Haut-Rhin.

Promeneurs en colère

Le long du canal, les promeneurs constatent les dégâts. C'est le cas d'Hubert, un Colmarien qui a alerté France Bleu Alsace : " Je n'ai jamais vu autant de poissons morts au port de plaisance. Je suis dégoûté et déçu. Toutes ces années où je me suis promené dans ce secteur et là, c'est écœurant ! "

Les poissons morts le long du canal © Radio France - Guillaume Chhum

Les pollutions dans les cours d'eau et rivières sont assez rares dans le Haut-Rhin, il y en a moins d'une demie douzaine.

Depuis un an, les pêcheurs travaillent avec les brigades vertes, la direction des territoires mais aussi le samu de l'environnement, pour mettre en place très prochainement une application smartphone, pour signaler les pollutions et les remonter en temps réel aux services de l'office français de la biodiversité, pour accélérer les enquêtes .