Colmar : plusieurs tentatives de vol de chiens, un appel à la vigilance est lancé

Deux tentatives de vol de chiens ont eu lieu ces derniers jours dans le quartier des maraîchers à Colmar. La police et la SPA lancent un appel à la vigilance des propriétaires. Les cibles : un berger allemand et un berger suisse.

La SPA lance un appel à la vigilance, après deux tentatives de vol de chiens ces derniers jours, dans le quartier des maraîchers de Colmar. Cela s'est passé en fin de semaine dernière. Les deux cibles : un berger allemand et un berger blanc suisse.

Pour la première tentative : quatre individus à bord d'une camionnette blanche ont tenté de s'emparer d'un berger allemand, en vain. Le chien a même mordu l'un d'entre eux.

Appel à la vigilance des propriétaires

La deuxième : un homme tente de s'emparer d'un berger suisse, dans une propriété, en essayant de le prendre par son harnais, sans résultat non plus. Deux plaintes ont été déposées par les propriétaires au commissariat de police. Les enquêtes sont en cours.

Un appel à la vigilance a été lancée par la SPA de Colmar sur les réseaux sociaux - Capture écran SPA de Colmar Facebook

"D'habitude, ce sont les chiens de plus petite taille qui sont visés. Ce sont surtout les chiens de race qui sont recherchés. Les malfaiteurs les utilisent comme chiens de garde ou pour faire de la reproduction et les vendre illégalement," précise David Monier, enquêteur maltraitance pour la SPA de Colmar.

L'association demande aux propriétaires de chiens d'éviter de laisser leurs compagnons seuls dans les jardins. Ne pas non plus les attacher seuls devant un magasin, quand vous faîtes vos courses et signaler aux forces de l'ordre tout comportement suspect. La SPA que ce genre de faits est assez rare à Colmar, mais il y en a tous les jours en France.