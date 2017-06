Course-poursuite à Colmar : deux ados de 15 ans atterrissent en voiture devant le bureau de police

Ce lundi soir, deux Colmariens de 15 ans,qui ont emprunté la voiture de leur oncle, ont été repérés par les forces de l'ordre. Intrigués par leur conduite hésitante, les policiers les ont pris en chasse. Le duo a fini sa course dans un arbre... juste en face du bureau de police.

Lundi soir à Colmar, deux jeunes de 15 ans empruntent la voiture de leur oncle pour faire une petite virée. Les policiers, intrigués par leur conduite hésitante, veulent les contrôler. Paniqué, le duo prend la fuite, avenue de Rome. Dans la course-poursuite avec les forces de l'ordre, ils endommagent un panneau de signalisation, un buisson... et la voiture termine sa course dans un arbre, dans l'école d'infirmière de Colmar et juste en face du bureau de police ouest, fermé à cette heure-là.

Les deux jeunes Colmariens ont été interpellés après leur course folle. Ils ne sont pas blessés. Ils seront convoqués le 5 juillet devant la justice, pour une réparation pénale.