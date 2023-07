Colmar : structure pénitentiaire pour les détenus en fin de peine, l'ouverture prévue pour l'été 2024

Les travaux de la structure d'accompagnement vers la sortie de Colmar avancent, la fin est prévue pour janvier 2024, pour une ouverture programmée à l'été 2024.

Cette structure pénitentiaire accueillera des détenus en fin de peine.120 personnes, dont 20 en quartier de semi-liberté et 10 en maison d'arrêt.

L'insertion après la prison

Ces détenus s'installeront rue d'Agen, en vue de leur réinsertion après leur sortie. L'ensemble de plusieurs bâtiments s'étend sur 6.500 mètres carrés. Les personnes seront encadrées par une quarantaine d'agents pénitentiaires.

Les cellules individuelles sans barreaudage standard © Radio France - Guillaume Chhum

Les travaux doivent se terminer en janvier 2024 © Radio France - Guillaume Chhum

"Ce seront des cellules individualisées conformément à la directive européenne. L'idée c'est de faciliter le retour à la vie civile et donc il y a un volet insertion, avec le service de probation et d'insertion qui se trouve juste à côté, mais aussi les services de la ville de Colmar qui se trouvent aussi pas loin," explique Stéphane Gac, le directeur de programme à l'APIJ, l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice.

Une structure moins "pesante" que la prison

Ces bâtiments sont sortis de terre, après la volonté d'Emmanuel Macron de construire 15.000 places de prison supplémentaires. Ils sont moins "pesants" que dans les prisons traditionnelles.

Le bâtiment principal ressemble plus à un séchoir à tabac que l'on retrouve en Alsace © Radio France - Guillaume Chhum

"On a voulu casser les formes et on a voulu reprendre des codes architecturaux que l'on retrouve en Alsace. Les barreaux ne sont pas les mêmes que dans des prisons traditionnelles, mais ils assurent toujours la sécurité que l'on peut attendre sur un barreaudage standard," poursuit Stéphane Gac.

Cette structure d'accompagnement vers la sortie permet à Colmar de garder une activité judiciaire et pénitentiaire, c'était la volonté de l'ancien maire Gilbert Meyer, après la fermeture de la maison d'arrêt rue des Augustins il y a plus de deux ans.