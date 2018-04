Deux jeunes majeurs ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Colmar pour avoir agressé des pompiers en novembre 2017. Ils ont écopé de peine de un an et six mois de prison ferme.

Colmar, France

Deux jeunes hommes de 19 ans et 25 ans ont été condamnés jeudi après-midi à des peines de un an et six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Colmar pour violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Le 20 novembre 2017, ils ont agressé des pompiers dans le quartier Europe à Colmar. Les pompiers avaient été appelés pour un feu de poubelles, mais les jeunes se sont interposés à leur arrivée, deux d'entre eux surtout. L'un a même aspergé un pompier de produit inflammable. L'autre a proféré des menaces de mort. Il n'y a pas eu de blessés.

Le plus jeune des deux jeunes majeurs étaient en état de récidive.