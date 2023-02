Colmar : un homme de 85 ans condamné à 345.000 euros d'amende pour de la contrebande de tabac

"De mémoire de douanier, on n'a jamais vu ça, on l'appelle le doyen des contrebandiers!", a lancé le représentant des douanes lors de l'audience ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Colmar, où un octogénaire allemand a été jugé et condamné à 345.000 euros pour avoir transporté illégalement des centaines de kilos de tabac en 2020. Il avait été interpellé à Sainte-Croix-en-Plaine, avec, dans sa camionnette, 776 kilos de tabac à rouler, acquis hors des circuits légaux au Luxembourg.

Il pourrait être impliqué dans un trafic plus vaste

Absent à l'audience, il avait soutenu avoir agi pour le compte d'une entreprise en échange d'une commission. Mais l'homme, chez qui 16.000 euros en liquide avaient été découverts, pourrait bien se trouver au centre d'un trafic plus vaste, selon l'enquête des douanes allemandes mentionnée à l'audience.

Les investigations approfondies visant l'octogénaire et d'autres personnes, allemandes et étrangères, "sont closes, le dossier se trouve au parquet de Fribourg-en-Brisgau (sud-ouest de l'Allemagne), en attendant le procès", a précisé à l'audience le représentant des douanes françaises.