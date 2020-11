Colmar : un élève de 16 ans avoue avoir fait exploser un mortier au lycée Bartholdi

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen après l'explosion du pétard le 13 novembre dernier, jour anniversaire des attentats du Bataclan. La détonation avait créé la panique et l'établissement avait été totalement évacué.

Un élève du lycée a finalement reconnu les faits et a été mis en examen ce vendredi 21 novembre. Un adolescent de 16 ans a avoué : c'est bien lui qui a fait éclater un mortier dans un couloir du lycée Bartholdi de Colmar.

L'explosion, le 13 novembre dernier, cinq ans jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis, avait provoqué la pagaille : professeurs et élèves évacués, intervention de la police et du préfet du Haut-Rhin.

Interdiction de se rendre au lycée

L'adolescent a donc été mis en examen pour dégradation par engin explosif et violences volontaires dans un établissement scolaire. Il est désormais soumis à un contrôle judiciaire et n'a pas le droit de se rendre au lycée. En revanche, il a l'obligation de suivre une formation et de se conformer au suivi éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il sera jugé ultérieurement.

Le jeune homme n'a pas d'antécédent judiciaire. Il a été identifié à l'issue d'une enquête de flagrance du commissariat de Colmar, dirigée par la procureure de la République.