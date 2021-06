Colmar : un obus heurté sur un chantier de la zone commerciale Houssen, important dégagement de fumée

Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont été appelés vers midi ce mercredi 23 juin sur la zone commerciale Houssen près de Colmar. Lors d'un chantier de terrassement au niveau du magasin "CCV", en face du Cora, une pelle mécanique a heurté un obus de 25 kilogrammes, provoquant le dégagement continu d'une fumée blanche.

Les salariés et clients du magasin de vêtements "CCV" ont été immédiatement évacués et les forces de l'ordre ont mis en place un périmètre de sécurité d'une centaine de mètres autour de l'obus. Selon les services spécialisés des pompiers, ils s'agirait d'un obus au phosphore. Il a été recouvert d'un sarcophage et les vapeurs ont été dispersées.

L'opération était sur le point de se terminer en milieu d'après-midi et aucun des ouvriers du chantier n'a été exposé aux fumées.