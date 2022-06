Colmar : une jeune femme grièvement blessée, le tireur mis en examen pour tentative d'homicide

Après le tir par arme à feu qui a touché une jeune femme de 22 ans, rue du Ladhof dimanche vers une heure du matin à Colmar, un homme de 62 ans a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il a été déféré au parquet ce lundi après-midi.

Le pronostic vital de la victime, militaire au Régiment de Marche du Tchad de Meyenheim, est toujours engagé.

Des témoins auditionnés

Le parquet de Colmar a apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. D'après les témoins de la scène et leur audition, le mis en cause est descendu de son domicile à deux reprises dans la soirée pour faire cesser le bruit et la musique.

La seconde fois, il s'est muni d'une arme de chasse de calibre 12, qu'il avait acquise il y a quelques mois et qu'il avait préalablement chargée. Le tir est apparemment intervenu alors que des personnes lui demandaient de se défaire de l'arme et tentaient de le désarmer.

L'homme de 62 ans, fortement alcoolisé, indique ne pas se souvenir des détails d'une partie de la soirée.

Reconstitution nécessaire

Une information judiciaire est ouverte. Elle va permettre de déterminer les intentions du sexagénaire, quand il est descendu armé, son discernement au moment des faits, les conditions précises dans lesquelles l'arme a été utilisée.

La procureure de la République de Colmar a précisé qu'une reconstitution de la scène de crime est nécessaire, ainsi qu'une expertise balistique et des investigations sur la personnalité du tireur.

Des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ont été prises par le parquet. Le juge des libertés et de la détention se prononcera dans la soirée.