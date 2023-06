Colombie : les quatre enfants perdus dans la jungle depuis 40 jours retrouvés vivants

C’est la fin d’un feuilleton et d’un suspense de plus d’un mois. En Colombie, les 4 enfants perdus dans la jungle amazonienne ont été retrouvés en vie ce vendredi 9 juin par l’équipe de recherche qui sillonnait la région de San Jose del Guaviare depuis la mi-mai. C'est ce qu'annonce le président Gustovo Pedro qui évoque "un jour magique".

Il y a un mois l'avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère s'est écrasé en pleine forêt amazonienne. Depuis, les enfants âgés de 13, 9, 4 et 1 ans étaient livrés à eux-mêmes. Une équipe de 200 personnes était à leur recherche.

Un exemple de survie

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (4 ans) et Cristin (1 an), sont des miraculés. Les frères et sœurs ont survécu au crash de leur petit avion de tourisme début mai. Leur mère, le pilote et le copilote n’ont pas survécu. Les enfants ont alors été livrés à eux-mêmes.

Les chances de survie des enfants paraissaient très minces dans cet environnement hostile où évoluent des jaguars, pumas, serpents et autres prédateurs, ainsi que des insectes de toute sorte.

Une mobilisation de tout un pays

Depuis 40 jours, plus de 200 personnes étaient à leur recherche dans la forêt amazonienne. Durant des semaines, des militaires et des membres de la communauté indigène ont suivi les pistes laissées par les enfants comme "des fruits fraîchement mordus, quelques empreintes de pas ou encore des couches, un biberon et une paire de ciseaux".

Des kits de survie et des messages avaient été envoyés depuis les hélicoptères qui sillonnaient l’Amazonie pour inciter les enfants à ne plus se déplacer pour qu’on puisse les retrouver.

Les enfants sont dans un état de santé très faible. Ils ont été acheminés samedi par avion médicalisé à Bogota.