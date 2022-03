Colonna : et maintenant, quelle issue politique ?

Près d’une semaine après la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna en détention la colère ne retombe pas en Corse. Les rassemblements de soutien se succèdent, parfois émaillés d’incidents violents, et la situation inquiète élus et autorités aujourd’hui dans l’impasse.

"L'urgence est de rétablir le dialogue", six jours après la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna à la prison d'Arles, le nouveau préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, appelle à l'apaisement. La colère et l'émotion en effet ne retombent pas et la situation inquiète Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif, qui va proposer de réunir l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Il souhaite aussi la création d'une commission d'enquête parlementaire mais la tension dans l'île aujourd'hui est telle qu'une issue politique semble pour l'heure compliquée.

Sortir de l’ambiguïté

Manifestations, rassemblements, incidents, les événements qui secouent depuis quelques jours la Corse sont suivis au plus haut niveau de l'Etat et inquiètent car, face à cette colère, notamment de la jeunesse, la voie de l'apaisement est étroite. Elle peut passer, et doit passer, par la justice, pour que toute la lumière soit faite sur les zones d'ombre, nombreuses, qui entourent cette tentative d'assassinat pour lever les ambiguïtés et couper court aux spéculations de tous ordres. Mais chacun sait que le temps judiciaire n'est pas celui de la rue.

Ce mardi matin les lycéens ajacciens se sont mobilisés © Radio France - Olivier Castel

L’impasse politique

Quant au rapprochement d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, de nature à calmer les esprits, suffirait-il ? Ce n'est pas certain. Reste un dialogue politique, plus large, par exemple sur l'évolution institutionnelle de l'île, mais il se heurte à la proximité de la Présidentielle et il faudra sans doute attendre le lendemain du 24 avril. Une impasse à court terme qui inquiète aussi Gilles Simeoni, dont la marge de manœuvre est étroite, entre une jeunesse très remontée, la surenchère d'anciens partenaires, et la nécessité d'agir. "Nous sommes à un point de bascule", déclarait ce lundi sur notre antenne le président de l'Exécutif.