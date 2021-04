"Combien de morts faudra-t-il encore avant d'avoir un rond-point pour quitter le village en toute sécurité ?''

Une pétition lancée par une habitante de Corneilhan a déjà recueilli plus de 15.000 signatures pour l'installation d'un giratoire pour quitter le village en toute sécurité. Le conseil départemental vient d'entamer une étude pour déterminer l'intérêt d'un aménagement après un nouvel accident mortel.

Depuis des années, les habitants de Corneilhan au nord de Béziers, réclament l’aménagement d’un giratoire pour la sécurité de tous. Au début du mois de mars, une jeune femme de 19 ans, originaire d'un village voisin, est décédée suite à un choc entre deux voitures faisant aussi cinq blessés. Ce drame s’est produit à un carrefour routier jugé dangereux par les usagers de la route. Cet accident mortel est le troisième en l'espace de 15 ans sur cette portion de route. Une dizaine d'automobilistes ont par ailleurs été gravement blessés.

8.000 à 10.000 véhicules empruntent quotidiennement cette départementale D154 permettant de relier Béziers à Thézan-lès-Béziers d’après les premiers estimations. Le trafic est incessant aux heures de pointes.

''L’aménagement actuel est trop dangereux'' dit Gilbert. ''J'ai toujours la boule au ventre à chaque fois que je dois le traverser''.

Un simple stop de part et d'autres

Une pétition a été lancée par un collectif de riverains sur change.org En l'espace de quelques jours elle a déjà recueilli plus de 15.000 signatures. "Combien faudra-t-il encore de morts avant que ce rond-point devienne une priorité ?" explique Martine Blanco, 68 ans, à l’origine de cette pétition.

"C’est mon bébé qui a perdu la vie alors qu’elle souhaitait rejoindre Béziers, mais une personne a coupé sa route et lui a enlevé la vie. Ce n'est plus possible" dit la maman de la jeune femme ayant perdu la vie au début du mois de mars. Cette dernière ayant eu connaissance de cette pétition a laissé un message.

Bertrand Gelly, le maire de Corneilhan, qui est par ailleurs sapeur-pompier volontaire, craint le pire. "Tous les bus scolaires et ceux de l'agglomération de Béziers empruntent cette sortie. Je n'ose pas imaginer quand l'un deux coupera la route à un camion. Ça devient urgent. C'est difficile de s'enrager."

Le conseil départemental de l'Hérault se dit très attentif. Mais il est encore trop tôt pour envisager tel ou tel type aménagement. "On n'a pas une accumulation d'accidents sur ce tronçon, mais une série d'accidents répartie sur les deux communes de Corneilhan(8) et de Thézan-lès-Béziers (11) en l'espace de dix ans" dixit Dominique Jaumard, directeur général adjoint en charge des routes au conseil départemental.

"Le département ne néglige pas ses routes. Loin de là. On prend ce genre de question, très au sérieux S'il y a besoin de faire un aménagement, nous le ferons."

Le conseil départemental vient de confier une étude à un organisme privé afin de comptabiliser notamment le trafic, et déterminer les raisons de cette accidentologie. Les résultats sont attendus fin mai, voire début juin. Des travaux pourraient ensuite être envisagés si nécessaire.

"En général, quand il y a un problème lié à l'infrastructure, il y a une accumulation d'accidents au même endroit. On ne l'observe pas sur cet axe. Par contre, il faut regarder ce qui se passe et ensuite nous déclencherons les mesures adaptées (réduction de vitesse, aménagement de carrefour)."

"On ne pose pas la solution avant d'avoir cerné le problème."

"À la fin des années 90, le conseil départemental avait envisagé la construction d’un carrefour dénivelé (un pont), mais le projet est resté dans les cartons" déplore le maire de Corneilhan. Un carrefour financé par un lotisseur en face de la future ZAC avait aussi été envisagé par l’ancienne municipalité. Mais ce projet à l’extrémité du village n’a pas abouti, suite à la mobilisation d'habitants, car excentré et jugé trop contraignant.

La députée de la circonscription Emmanuelle Ménard a envoyé au début du mois de mars un courrier au président du conseil départemental pour qu'il intervienne rapidement avant qu'un nouveau drame ne se produise.