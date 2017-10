Combien la Loire peut-elle espérer de l'ANRU, l'Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain ?

La Loire et Saint-Étienne Métropole espèrent être bien servis par les budgets de l’ANRU l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain.

Sur la nouvelle carte nationale de rénovation urbaine, le département et la métropole apparaissent pour 39 quartiers et 7 communes différentes

Saint-Étienne, St Chamond, Rive de Gier, le Chambon Feugerolles, Roanne, Montbrison et Firminy apparaissant en dehors des contrats ANRU mais en aide de solidarité départementale et Saint-Étienne métropole

Une réduction du nombre de quartiers et de communes donc par rapport au précédent plan national due a un changement des critères d'attribution ( les quartiers de Firminy par exemple n'y sont plus éligibles à cause du plan de mixité sociale appliqué par la ville)

La seule question qui reste pour l’instant en suspens, c’est combien ?

De combien d’argent pourrons nous disposer dans la Loire pour poursuivre les rénovations existantes et en lancer d’autres ? La réponse à cette question financière n’interviendra, dans le meilleur des cas, que dans le courant de l’année 2018.En attendant les villes sont en train de peaufiner leurs dossiers pour l attribution des subventions de l'ANRU

Le budget national consacré à l’ANRU, un temps fixé à 2 milliards et demi d'euros, pourrait être doublé et du coup permettre de faire plus de choses ici, c’est en tout cas l’espoir de Jean Michel Mis, le député stéphanois de la République en Marche.

A Saint Etienne lors du précedent plan de rénovation urbaine, on avait travaillé sur 4 quartiers prioritaires

-Montreynaud

-Tarentaise Beaubrun Couriot

- Sud Est

- Cret de roc

Les démolitions de Montereynaud lors du précedent plan ANRU © Radio France - yves renaud

Des quartiers qui avaient reçu plus de 98 millions d'euros

Le quartier Tarentaize aà Saint-Étienne © Radio France - yves renaud

Dans le nouveau plan ANRU II qui court jusqu en 2025, il n y a plus que 2 quartier éligibles au plan national : Montreynaud et Tarentaize, auquel viennent s ajouter en projets régionaux les quartier Sud-Est et la Cotonne. Pour définir le programme de rénovation de ces quartiers, la ville a mis en place des Conseils Citoyens qui donnent leur avis. C'est le cas par exemple sur le quartier Tarentaize

Les habitants eux ont quelques idées pour faire de ce quartier un quartier plus agréable , même si au fond , ils le trouvent déjà très bien

Dans quelques semaines, une maison des projets sera inaugurée juste en face de la Comète (l'ancienne Comédie) de Saint-Étienne pour le suivi des projets des quartiers Tarentaize-Beaubrun- Couriot