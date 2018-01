Les derniers résultats du recensement datent d'il y a deux ans. Le Grand Est comptait 5 millions 559.051 habitants, dont 1 million 879.265 alsaciens. Cette nouvelle campagne qui démarre concerne, en Alsace, 8% de citadins qui seront recensés dans les 24 villes de plus de 10.000 habitants, et 171 communes de moins de 10.000 habitants retenues dans l'enquête 2018. 680 agents recenseurs équipés de cartes officielles vont ainsi sillonner l'Alsace jusqu'au 17 février dans les plus petites communes, 24 février pour les plus grandes.

Ces agents vous remettront une brochure spécimen du questionnaire à remplir et vous expliqueront que le recensement on ne peut pas y couper et que ça sert à déterminer la population officielle de chaque commune pour orienter les politiques publiques, équipements collectifs comme les écoles ou les maisons de retraite, rénovation de quartiers ou transports en commun. Si vous avez avez une connexion internet, il vous sera fortement recommandé de remplir votre questionnaire sur le web, grâce à des codes qui vous seront remis par les agents, l'an dernier 54% des habitants ont opté pour cette formule internet. Si vous vous savoir si vous serez recensés cette année, rendez-vous sur le site dédié de l'Insee