Comité national olympique : une enquête ouverte suite au conflit entre la présidente et son ancien bras droit

À 16 mois des JO de Paris 2024, la justice a donc décidé d'ouvrir une enquête pour juger le différend qui oppose la présidente du Comité national olympique (CNOSF), Brigitte Henriques , et son ancien secrétaire général Didier Seminet, a appris franceinfo vendredi 31 mars.

ⓘ Publicité

Ils ont tous les deux déposé plainte

Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). Les enquêteurs vont se pencher sur une crise profonde qui touche le CNOSF.

En septembre 2022, Brigitte Henriques, la patronne du CNOSF a déposé plainte pour harcèlement au travail. Elle a accusé son ancien bras droit, Didier Seminet, de "comportement toxique" à son encontre.

Deux mois plus tard, Didier Seminet réplique et dépose, lui aussi, une plainte pour dénonciation calomnieuse, prise illégale d'intérêt et abus de confiance. Il dit alors avoir vécu "un véritable lynchage médiatique".

À lire aussi "Le sport est un levier pour améliorer notre société" plaide Brigitte Henriques

Le CNOSF est en proie à une crise profonde depuis plus d'un an, à cause de ce conflit entre la présidente et son ancien bras droit, démis de ses fonctions le 12 septembre. De son côté, Brigitte Henriques a été mise en retrait pour deux mois, fin 2022. Elle a également remboursé quelque 4.000 euros de frais, avant de reprendre ses fonctions, mi-décembre.

L'ouverture de cette enquête tombe quelques jours après les 50 ans du Comité olympique français (mardi 28 mars). Ce jour-là, Brigitte Henriques a annoncé avoir demandé au Comité international olympique (CIO) de réaliser un audit pour tenter de "mettre un terme" à la cabale dont elle s'estime victime.