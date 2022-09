Commandes non livrées, fournisseurs impayés : un homme soupçonné de multiples escroqueries jugé à Amiens

Un homme de 44 ans a été jugé ce mercredi, à Amiens. Il est soupçonné de multiples escroqueries, pour un préjudice total de plus de 180 000 euros. Fournisseurs non payés, poêles à granules non livrés mais chèques encaissés et salariés non déclarés : le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience.

Le procès s'est déroulé sans le prévenu, et sans un avocat pour le représenter. Maurice P, 44 ans, jugé ce mercredi à Amiens, poursuivi pour travail dissimulé, escroqueries et tromperie ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal correctionnel. Bon nombre de victimes, identifiées dans la procédure, n'ont pas non plus fait le déplacement.

Les faits datent et remontent à 2013 et 2014, dans de nombreuses communes de la Somme, mais aussi dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Eure ou le Val d'Oise. Début 2013, Maurice approche un couple, pour leur proposer de s'associer à son entreprise, afin de vendre des poêles à granulés. Ceux-ci semblent partants et le rapprochement est acté. Le couple finance plusieurs achats, à la demande de Maurice. Sauf que les poêles n'arrivent jamais. C'est ce qui met la puce à l'oreille du couple, qui se renseigne et découvre que les commandes n'ont en réalité jamais été effectuées, rappelle le président. Au total, le couple voit s'envoler "16 662 euros", rappelle leur avocate, ce mardi, notamment grâce au "talent de bonimenteur" du prévenu. Une plainte est déposée. D'autres suivront, car les victimes affluent.

Fournisseurs, clients : de nombreuses victimes identifiées

Des fournisseurs, comme cet agriculteur, qui a vendu 60 sacs de 30 kilos de granulés. "Il nous a commandé une dizaine de palettes", raconte à la barre la victime, aujourd'hui retraitée et qui s'est constituée partie civile. "Il disait que c'était pour honorer ses clients. Quand vous voyez Maurice P., vous lui donnez le bon dieu sans confession", sauf que le chèque de 3 200 euros est refusé par la banque, pour provisions insuffisantes.

Des clients aussi, comme cet homme, qui a commandé un poêle, d'une valeur de 4000 euros, dont il n'a jamais vu la couleur. "Il a pris un acompte de 3000 euros. A chaque fois, il repoussait la date de livraison, en me promettant des sacs de granulés. Il m'a dit au départ que le délais était de six semaines, il m'a dit ensuite qu'il avait des problèmes de fournisseurs, puis qu'il avait été cambriolé", raconte-t-il au tribunal, espérant toujours aujourd'hui un remboursement. Ou ce comité d'entreprise, qui a acheté pour 34 tonnes de granulés pour ses salariés, mais qui n'en a reçu qu'un petit tiers, malgré un acompte de 70%.

Au total, la procédure établit 49 victimes différentes, pour un préjudice total de plus de 185 000 euros, dont 38 300 euros de commandes non livrées. Le procureur, Pierre Jost, demande une relaxe partielle, pour les faits de tromperie, et d'escroqueries à l'encontre des fournisseurs, estimant qu'il "n'y a pas de manœuvres délibérées", contrairement aux clients de Maurice P. "Il sait qu'il n'a pas les produits en stock", ni les finances lorsqu'il approche ses clients, souligne le parquet. "Malgré l'ancienneté des faits", il requiert 10 mois de prison, dont six assortis d'un sursis, ainsi qu'une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans. Le jugement est mis en délibéré au 30 novembre.

Que devient le prévenu ?

Lors de l'audience, plusieurs avocates des parties civiles évoquent des vidéos, postées sur les réseaux sociaux, où certains dénoncent les agissements plus récents de Maurice P. "Il ne semble pas échaudé par cette affaire", souligne l'une. "Celui-ci semble continuer sa petite vie tranquille", abonde une de ses consœurs. Des attaques auxquelles ne pourra pas répondre le prévenu, qui a adressé mardi soir un mail au tribunal pour demander un report, expliquant être l'objet d'un suivi psychiatrique. Demande qui n'a pas suffisamment motivée a estimé la cour.