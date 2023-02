Commando Erignac : L'entreprise A Smachjera s'apprête à intégrer dans ses rangs Pierre Alessandri

A Smachjera, entreprise, située à Ponte Novu, est donc partie prenante du projet de semi-liberté probatoire du détenu de 64 ans, condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité, pour l’assassinat du préfet Claude Erignac. Il avait été transféré à la prison de Borgo, avec Alain Ferrandi, le 11 avril 2022, une décision s'inscrivant dans un contexte de vives tensions dans l'île, suite à l'agression mortelle d'Yvan Colonna, le 2 mars, à la maison centrale d'Arles.

« C'était un engagement qu'avait pris mon oncle il y a près de 6 ans. J'ai récupéré l’entreprise cela fait maintenant 4 ans et je m'étais engagé à poursuivre cet engagement. Pour aider quelqu'un qui est incarcéré depuis 25 ans et qui a payé sa dette » a expliqué Francescu Maria Picoury, gérant de l’entreprise A Smachjera, invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce lundi matin . « L’entreprise s'était déjà engagée dans une démarche de semi-liberté, pour Martin Ottaviani (le chauffeur du commando Erignac, ndlr) » rappelle-t-il.

« La volonté d’intégrer Pierre Alessandri émane de l'entreprise elle-même », souligne Francescu Maria Picoury. « Les choses se sont faites de manière très spontanée, sans aucune aide ni influence de quelque parti que ce soit ».

"Un acte de solidarité et d'humanité"

Et d’ajouter : « Quand on est humain et qu'on voit une personne enfermée dans une cellule toutes ces années, on imagine la souffrance de la famille, on est obligatoirement touchés par ça et vu qu'on est une entreprise avec une politique d'emploi corse et de réinsertion parce qu'on embauche également des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme, et bien c'est un acte vraiment de solidarité et d’humanité de pouvoir aider toutes ces personnes ».

Francescu Maria Picoury a 27 ans, il a toujours connu Pierre Alessandri en prison, ne l’a donc jamais rencontré ni même eu au téléphone. Il appréhende cette rencontre avec sérénité. « Les 16 salariés d’A Smachjera et moi-même avons hâte que Pierre Alessandri nous rejoigne et réinsère la vie socioéconomique » dit-il. « On attend un premier échange pour pouvoir discuter de l’avenir de l’entreprise ».

Pierre Alessandri doit occuper « un poste d'administratif au sein de l'entreprise » poursuit Francescu Maria Picoury. « Il va être en charge de l'estimation des travaux avec la rédaction des devis. Une grande partie de contrôle des prestations en cours, c'est-à-dire suivre les travaux, l'avancement, l'état général des chantiers. Il va avoir un poste intermédiaire entre la direction et le personnel exécutant d’A Smachjera ».

Cet aménagement de peine pour Pierre Alessandri doit durer un an avant de basculer, sous réserve de bonne exécution, dans un régime de libération conditionnelle classique, a indiqué son avocat.