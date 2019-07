Comme à Ruffey-lès-Échirey ce jeudi soir les incendies agricoles se multiplient

Dijon - France

A la période des foins et des moissons parfois dans les champs, les engins agricoles, s'échauffent et mettent le feu. Depuis le 1er juillet dernier, les sapeurs-pompiers sont intervenus à une dizaine de reprises un peu partout en Côte-d'Or pour des feux de récolte sur pieds ou de chaumes.

10 hectares ont brûlé à Ruffey-lès-Échirey

Le dernier en date, ce jeudi soir, a eu lieu dans un champ de Saint-Julien près de Ruffey-lès-Echirey où 10 hectares ont brûlé. Au total, depuis début juillet, les pompiers estiment à 30 hectares -soit l'équivalent de 60 terrains de football- les dégâts de ces incendies. Des chiffres qui sont dans la moyenne habituelle pour la saison. A Saint-Julien, l'incendie et ses colonnes de fumées noires, serait du à une moissonneuse-batteuse.

L'équivalent de 60 terrains de foot sont partis en fumée en Côte-d'Or

Didier Caverot, 58 ans, président de la CUMA (Coopérative d'utilisation du matériel agricole) du Ponteau est agriculteur à Senailly près de Montbard. Il a déjà été confronté à ces incendies au début des années 2000. "Une fois avec une moissonneuse-batteuse et une fois avec une machine de travail du sol. Sur la moissonneuse c'est un roulement qui s'est échauffé et qui a mis le feu à des brindilles qui se trouvaient sur la machine. Sur l'engin de travail du sol on pense que c'est l'outil à dents qui en frottant le sol a provoqué une étincelle et allumé de la chaume. Sur le premier sinistre une dizaine d'hectares a brûlé, sur le second une quinzaine".

Les consignes de prévention de la MSA

Pour tenter d'éviter ces incendies, Jean-Charles Gornouvel, responsable du service prévention des risques à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne fait parvenir chaque été des rappels et des consignes de prévention à nos agriculteurs avant et pendant les récoltes. "On est sur des thématiques liées à l'entretien et à la préparation du matériel comme le graissage des roulements, des organes de transmission ou la nécessité de dépoussiérer l'ensemble du moteur, les parties ventilateurs et tout ce qui se trouve autour. Côté prévention on rappelle la nécessité d'avoir un extincteur à eau sur la machine".

"Il faut faire des nettoyages réguliers"

Pendant la moisson les niveaux de conseils sont à peu près les mêmes. "Il faut faire des nettoyages réguliers de la machine pour éviter l'accumulation de poussières, de débris qui peuvent se nicher sous le capot ou sous le bloc moteur. Il convient d'éviter les contacts avec les pièces chaudes qui peuvent déclencher un incendie" explique encore Jean-Charles Gornouvel.

Ce genre d'incendies peut être impressionnant, fort heureusement, sur le nombre d'agriculteurs en activité ils sont assez rares (illustration) © Maxppp - Philippe Neu