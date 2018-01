Orléans, France

Aucune entrée, aucune sortie aujourd'hui à la prison de Saran. Une soixantaine de surveillants se sont relayés pour bloquer l'accès au centre pénitentiaire, à l'appel de tous les syndicats. Un mot d'ordre national suivi dans les 2 tiers des prisons en France, en solidarité après l'agression de 3 gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, blessés à l'arme blanche par un islamiste condamné en 2009.

"Là ça s'est passé à Vendin-le-Vieil, mais ça peut très bien se passer ici chez nous à Saran", souligne Ludovic Grigis, délégué FO au centre pénitentiaire. On estime qu'il y a actuellement en France 500 détenus liés à des affaires de terrorisme, alors qu'il n'y a que 300 places qui leur sont dédiées, dans le cadre des QER, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, comme il en existe à Fresnes et Fleury-Mérogis. Résultat : "Il y a à Saran, comme dans toutes les prisons, des profils radicalisés et dangereux", affirme Christelle Godicheau, du syndicat UFAP.

On est des cibles potentielles"

Les syndicats réclament plus de moyens pour la sécurité des agents pénitentiaires face à ces détenus radicalisés, voire la création d'établissements spécialisés. "La violence des individus radicalisés se manifeste à l'extérieur vis-à-vis des policiers et des militaires ; et à l'intérieur des prisons, on sait très bien qu'on est des cibles potentielles", résume Christelle Godicheau qui se dit favorable à la création d'établissements spécifiques pour faire face à "la problématique du prosélytisme." Même sentiment chez Ludovic Grigis : "Aujourd'hui, un individu radicalisé peut essayer de convaincre certains détenus, les plus faibles, de rejoindre le fondamentalisme".

Interviews à écouter ci-dessous :

"L'agression de Vendin-le-Vieil peut très bien se dérouler à Saran" - Ludovic Grigis (FO) Copier

"Il faut sécuriser nos établissements face à cette population radicalisée" - Christelle Godicheau Copier

Hasard de l'actualité ce matin, un détenu de Saran, qui souffre de schizophrénie, a agressé une infirmière et un surveillant en leur donnant des coups de pied. Il a été placé provisoirement au quartier disciplinaire.