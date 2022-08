"Comme si une bombe était tombée !" : sa maison foudroyée a brûlé en pleine nuit à Labatut

Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 août, la maison d'Élisabeth a pris feu, probablement à cause de la foudre. Elle raconte l'explosion, la panique, puis la solidarité des Landais et au-delà.

Élisabeth et son mari dormaient, dans leur maison de Labatut (Landes) quand, vers 1h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont été réveillés par une explosion. Tout de suite après, elle criait "il y a le feu !" Élisabeth et son mari, les cils brûlés, ont pu sortir à temps de leur maison qui a entièrement brûlé. Leur chat est mort.

"J'ai hurlé, j'étais dans une panique totale !" raconte Élisabeth, encore sous le choc. Copier

Hébergés chez des voisins

Les pompiers n'ont pu sauver que le garage. Ils confirment que les bâtiments ont été détruits à 80%. Élisabeth, les pompiers et les gendarmes imaginent que c'est la foudre qui a frappé. Il y avait des orages cette nuit-là. Élisabeth est aujourd'hui "au bout du rouleau". En larmes au téléphone, elle raconte cette nuit cauchemardesque puis rend hommage aux pompiers et à ses voisins. Son mari et elle sont hébergés par un couple d'habitants qui leur prêtent "des sous-vêtements aux vêtements, puisqu'on a tout perdu !" Elle n'a pu récupérer que des papiers administratifs, son téléphone et ses clefs.

La maison d'Élisabeth a brûlé à 80% - © Élisabeth Olive

"Cela me fait chaud au cœur, cela me permet d'avancer", témoigne Élisabeth à propos du soutien qu'elle reçoit. Copier

Elle n'en revient toujours pas du soutien qu'elle a reçu, "de toute la France. Beaucoup m'ont proposé de l'argent mais je refuse. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de soutien moral". Elle a trouvé, par l'intermédiaire d'une Landaise, un mobil-home à louer à partir du début du mois de septembre.