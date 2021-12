Commémoration de l'accident de Millas : le lieu de mémoire inauguré ce mardi

Quatre ans après le drame, les communes de Millas et Saint-Féliu-d'Avall (Pyrénées-Orientales) rendront hommage aux six collégiens disparus dans l'accident de bus. Le lieu de mémoire où se déroulera la cérémonie, à 11h30, est désormais terminé.

Le 14 décembre 2017, un bus scolaire percute un TER au passage à niveau de Millas. Six collégiens trouvent la mort, deux autres sont gravement blessés. Quatre ans après les faits, les communes de Millas et Saint-Féliu-d'Avall commémorent ces victimes. Une cérémonie est organisée ce mardi à Millas, à 11h30, autour de la stèle érigée après l'accident. Un lieu de recueillement réaménagé depuis, "Nous avons mis six oliviers, un olivier par victime. Mais aussi, deux petits massifs de fleurs, qui rendent hommage aux blessés", explique Jacques Garsau, maire de la commune.

"Je n'y vais jamais, c'est trop dur pour moi" - Fabien Bourgeonnier, père d'une des victimes

Un espace rebaptisé "Le jardin des petits anges". Pour Fabien Bourgeonnier, père de Loïc, un des adolescents décédés, cet espace est plus symbolique qu'autre chose. "Je n'y vais pas, c'est trop dur pour moi. Mon fils est plus dans ma tête que là-bas", confie le père. Il salue néanmoins la volonté des élus de garder un espace de mémoire et de recueillement. "En tant que père, ça me fait à la fois mal, parce que je me replonge dans ce drame. Mais je me dis qu'il ne faut pas l'oublier. Pour la communauté, il est important de montrer qu'on pense encore à eux."

Une cérémonie en présence d'élus des deux communes, du préfet et d'Édouard Philippe, qui était Premier ministre au moment des faits.