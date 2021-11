Commémoration du 13-Novembre : six ans après, des cérémonies fortes en symbole en plein procès

Six ans après les attentats du 13 Novembre 2015, des cérémonies ont eu lieu ce samedi matin sur les différents lieux des attentats de Paris et de Saint-Denis. Un symbole fort alors que se déroule le procès historique depuis début septembre.

Six ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts et 350 blessés, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis, des commémorations ont eu lieu sur les lieux des attentats ce samedi matin. Un hommage symbolique alors que se tient depuis début septembre le procès des attentats du 13 Novembre. Pour les victimes, les survivants et leurs familles, dont les liens se sont resserrés, c'est aussi une manière de maintenir la mémoire de ces évènements.

Dans le silence et sans aucun discours, les rassemblements ont eu lieu au Stade de France, devant les terrasses puis au Bataclan en présence du Premier ministre Jean Castex, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

Des commémorations plus intenses cette année

Pour les victimes, privées de cérémonies l’an passé en raison de la pandémie de Covid-19, c’est un moment fort, alors que le procès historique des attentats se tient depuis début septembre. C’est en silence qu’ont eu lieu la plupart des dépôts de gerbe devant les terrasses des cafés et restaurants, comme au Carillon, à la Bonne Bière ou au Comptoir Voltaire. Devant le Bataclan, les rescapés et proches ont ensuite écouté avec émotion, la lecture du nom des 90 victimes de l'attaque terroriste.

Une cérémonie a ensuite eu lieu devant la mairie du 11e arrondissement de Paris.

Un besoin de se retrouver - Bruno Poncelet, un rescapé

Le procès qui se tient depuis début septembre a renforcé les liens des victimes et de leurs familles. Tous sont passés à la barre et ont raconté leurs histoires ces derniers mois. Chacun connait désormais le détail des vies brisées des autres familles de victimes et peut ainsi mesurer le traumatisme des autres.

Pour affronter le reste de l'audience, qui doit se poursuivre jusqu'à fin mai, "les gens sentent qu'il faut se serrer les coudes", résume Arthur Dénouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris.

C'est aussi le sens du message adressé sur twitter par David Fritz Goeppinger, ancien otage du Bataclan, qui dans un texte explique "Cette date est une nouvelle montagne, mais c’est ensemble que nous la gravirons, ensemble, pour la mémoire".

Une mémoire partagée

Pour l'historien Denis Peschanski, co-responsable du "Programme 13-Novembre", un vaste projet de recherche qui étudie l'évolution de la mémoire des attentats sur dix ans, l'audience et sa retranscription dans la presse "_influencent la mémoire collective des Françai_s" et a permis "de compléter le puzzle avec des morceaux qu'on ne connaissait pas encore".

Le procès a notamment "fait réémerger les lieux du 13-Novembre dans leur globalité", grâce aux témoignages des victimes du Stade de France et des terrasses, que le grand public avait progressivement tendance à oublier.

Les lieux des attaques du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris © Visactu

Poursuite des cérémonies en soirée

Un hommage aux victimes, comprenant une minute de silence et le port d'un brassard par les Bleus, sera également rendu au Parc des princes à l'occasion du match France-Kazakhstan, qualificatif pour la Coupe du monde de football 2022 samedi à 20h45