C'est ce qu'on appelle la projection de colis. Un phénomène qui n'est pas nouveau à Tours malgré la présence de filets de protection haut de 7-8 mètres.

Des individus arrivent en scooter dans les rues longeant la maison d'arrêt. Et en moins de deux minutes, ils balancent leurs colis par-dessus le mur d'enceinte et les filets de protection avant de repartir. Dans leurs petits paquets, de la nourriture, de la drogue, mais aussi de l'alcool, des téléphones portables voire des armes blanches.

Ces projections ont lieu surtout le week-end et toujours aux heures des promenades des détenus qui n'ont plus qu'à faire la courte échelle pour aller récupérer les colis.

Une promenade dure une heure et sur une heure, il peut y avoir jusqu'à huit projections ! ça tombe de tous les côtés !" Représentant local du SPS, le syndicat pénitentiaire des surveillants

Un phénomène qui inquiète très fortement les surveillants de prison.

On ne sait plus ce qu'il rentre dans la prison. Notre vie est mise en danger et l'administration doit nous protéger. Mais y a rien qui bouge. Malgré des réunions avec les autorités" SPS