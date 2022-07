Comment faire face à la pénurie d'animateurs dans les centres de loisirs du Nord-Pas-de-Calais ?

Certains animateurs doivent reporter leurs congés et des séjours sont tout simplement annulés. Après deux années de crise sanitaire, le nombre d'animateurs diplômés du BAFA a baissé de 16% dans le Nord et dans la région. Les candidats se font rares et les organismes cherchent des solutions.

Sophie Dos Santos et Kaëlig Corbel sont responsables adjointes au centre social et culturel de l'Arbrisseau à Lille-Sud où il manque toujours cinq animateurs pour le mois d'août.

Ils dépannent les parents et font le bonheur des enfants : les centres aérés ouvrent leurs portes cette semaine pour les vacances scolaires. Mais, dans certaines communes du Nord-Pas-de-Calais, il est difficile d'accueillir tous les enfants et les listes d'attentes s'allongent.

Travailler en restauration plutôt que dans les centres de loisirs

"On a vu avec les collectivités pour réduire le nombre de places. Sur nos séjours de vacances du mois d'août, ce sont des jeunes en situation de handicap et on a dû prendre la décision d'annuler deux séjours, faute d'encadrants...", regrette Gauthier Herbomel, délégué régional de l'Union française des centres de vacances (l'UFCV), qui a vu le nombre d'inscriptions en colonies de vacances augmenter de 10 à 20 % cette année.

Selon Gauthier Herbomel, délégué régional de l'Union française des centres de vacances (l'UFCV), il faut "mieux communiquer" sur la filière auprès des jeunes. © Radio France - Maxime Glorieux

En face, les candidats au BAFA se font de plus en plus rares. Durant les deux dernières années, les confinements ont empêché de réaliser des formations durant les vacances de printemps, une période cruciale pour les organismes comme l'UFCV. Il faut également faire face à des vagues de recrutement dans tous les secteurs, comme la restauration. "On veut stopper l'hémorragie. Mais ça recrute partout, comme en restauration. Les jeunes prennent aussi du repos pour se remettre des années de confinement", explique Gauthier Herbomel.

Des animateurs reportent leurs congés pour des remplacements

Au centre social et culturel de l'Arbrisseau, dans le quartier de Lille-Sud, on reçoit 150 enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires. Mais il manque toujours cinq encadrants pour le mois d'août : certains animateurs se préparent donc à reporter leurs congés et jouer les prolongations.

Selon Sophie Dos Santos, la responsable adjointe des 3 - 5 ans, "les jeunes ont aujourd'hui du mal à s'engager". Le confinement est passé par là : " une journée d'animation devient beaucoup plus fatigante pour un jeune qui n'a pas l'habitude de marcher ou de passer une journée avec des cris, des bruits par rapport à un jeune qui faisait plus de sport et était moins sur son téléphone".

Au centre social et culturel de l'Arbrisseau, dans le quartier de Lille-Sud, quatre animateurs ont séché les préparatifs. © Radio France - Maxime Glorieux

Au centre de loisirs, on recrute avec ou sans BAFA. Face à la pénurie d'animateurs, les équipes ont organisé elles-mêmes une journée de recrutement. Seulement la moitié des candidats était présente. "Les candidats avaient déjà fait la démarche de s'inscrire par mail donc on pensait qu'ils seraient motivés !" lance Sophie Dos Santos. Elle explique que certains animateurs ont préféré un travail à l'usine, de nuit, mais avec un meilleur salaire.

Des lacunes chez les diplômés formés en ligne

Il est plus difficile de trouver des encadrants pour le mois d'août. "Ils veulent travailler en juillet pour pouvoir partir en vacances en août et se faire de l'argent sur le mois de juillet afin de payer leurs vacances", détaille Kaëlig Corbel, responsable adjointe des 6 - 11 ans au centre social de l'Arbrisseau, qui constate également des "lacunes sur l'animation et la sécurité" dans les équipes d'animateurs qui ont obtenu leur BAFA en ligne lors du premier confinement.

L'âge minimum pour candidater au BAFA avancé d'un an

Comment relancer les inscriptions au BAFA ? Pour Gauthier Herbomel, il faut "mieux communiquer", notamment auprès des étudiants et des familles "pour faire connaître cette fonction. Il faut que les enfants qu'on accueille, on leur fasse découvrir la fonction d'animateur !" Il reconnaît que la question des rémunérations des animateurs est "réelle, mais elle n'est pas unique".

En 2020 et en 2021, 2.500 jeunes ont été formés chaque année au BAFA dans le Nord, contre 3.000 avant la crise sanitaire. Depuis le 1er juillet, l'âge d'entrée en formation du BAFA est passé de 17 à 16 ans pour tenter de faire face à cette pénurie d'animateurs.