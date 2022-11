Comment fonctionne la mairie de Saint-Côme-du-Mont en l'absence du maire délégué ?

Le maire délégué de Saint-Côme-du-Mont a été entendu ce mardi 23 novembre par le procureur de la république de Coutances Mickaël Giraudet. Bernard Denis est poursuivi pour dénonciation de délit imaginaire. En mai dernier, le véhicule de l'élu avait été criblé de balles. Mais un mois plus tard, Bernard Denis avait reconnu devant les enquêteurs avoir menti et inventé son agression. Une reconnaissance de culpabilité sur laquelle il est revenu il y a quelques jours, après avoir été retrouvé dans un champs, les yeux bandés et des clous plantés dans les mains et les talons. Depuis cette dernière agression le 9 novembre dernier et l'absence de Bernard Denis, on a voulu savoir comment étaient gérées les affaires courantes en mairie de Saint-Come-du-Mont.

Le maire de Saint-Côme-du-Mont c'est Jean-Pierre Lhonneur

Et bien comme d'habitude ou presque. Dans les faits le maire de Saint-Côme-du-Mont c'est Jean-Pierre Lhonneur, à la tête de la commune nouvelle de Carentan-les-marais. C'est donc là que sont prises toutes les décisions et c'est là aussi que sont effectuées les démarches administratives. Bernard Denis est ce que l'on appelle aujourd'hui un maire délégué. Choisi par le conseil municipal il est les yeux et les oreilles de Jean-Pierre L'honneur sur ce territoire comme 11 de ses collègues. Et si aujourd'hui il est absent depuis 15 jours la commune elle fonctionne. La mairie de Carentan-les-Marais a fait parvenir à tous les habitants de Saint-Côme-du-Mont un courrier pour les rassurer sur la continuité de tous les services.

Un numéro a été mis en place 7 jours sur 7, 24H sur 24 en cas de problème le 02 33 42 74 00

Une permanence oriente sur la mairie de Carentan si besoin le mardi de 14H à 18H

