Comment Jacques Rançon a été trahi, 16 ans après, par son ADN

Par François David, France Bleu Roussillon et France Bleu

Au dixième jour jour du procès du tueur de la gare de Perpignan, la Cour d'assises a pris connaissance du travail "acharné" mené pendant plus d'un an sur les scellés pour identifier l'ADN de Jacques Rançon et mettre fin à l'un des plus grands mystères criminels français.