Comment la bombe retrouvée au large de la plage de Nice va-t-elle être désamorcée ?

Jeudi, une bombe de la Seconde guerre mondiale a été retrouvée au large de la plage de Nice (Alpes-Maritimes). Elle doit être neutralisée en milieu de semaine, peut-être mercredi. Et l'opération va être extrêmement délicate. Le résumé de la situation en quatre points.

La bombe retrouvée au large de la promenade des Anglais la semaine dernière doit être neutralisée en milieu de cette semaine.

La bombe sera neutralisée au large

Compte-tenu de son état instable et de la proximité géographique de la côte, la bombe "ne peut être traitée immédiatement sur place", selon les autorités. Elle doit être déplacée pour être neutralisée au large. Cette opération devrait intervenir en milieu de semaine, autour de mercredi.

La munition doit être soulevée délicatement. Pour cela les démineurs vont creuser sous la bombe sans la faire bouger. Elle sera enveloppée dans une bulle et tractée au large pour la destruction. L’endroit doit encore être déterminé.

.@VilledeNice @prefet06 @MarineNationale C'est une bombe aérienne américaine type ANM64 de 250kg soit 150kg équivalent TNT.

Arrêté sécurisation en mer: https://t.co/PcpLBJScy3 — Prémar Méditerranée (@Premarmed) May 5, 2017

L’aviation civile (de nombreux avions passent au-dessus de la Promenade pour décoller ou attérir), la navigation maritime de plaisance et de commerce seront impactées. L’opération va générer des restrictions de circulation sur une partie de la promenade des Anglais. Mais l’heure de l’opération n’est pas encore déterminée. Le moment sera aussi choisi en fonction du temps.

Un périmètre de sécurité maintenu

Les activité nautique (baignade, plongée, navigation) sont interdites dans un rayon de 100 mètres autour de la munition. Dans cette zone un périmètre de 50 mètres sur la plage est interdit à l’accès. La zone fait également l’objet d’une surveillance continue assurée conjointement par l’État et la ville de Nice.

La police surveille sur terre et en mer le périmètre de sécurité. © Radio France - Xavier Demagny

Une découverte qui n’est pas due au hasard

Cette bombe de la Seconde guerre mondiale a été retrouvée le jeudi 4 mai, immergée par 12 mètres de fond, à une cinquantaine de mètres de la plage à l’est de la promenade des Anglais, c’est-à-dire sur la partie la plus proche de la colline du château. Elle a été découverte par l’équipe d’archéologie subaquatique de la métropole de Nice qui effectue une campagne de fouilles dans la baie des Anges. La bombe a été repérée à la suite d’une exploration à l’aide d’un sonar.

Une trouvaille pas si incongrue

Cette bombe aurait été larguée lors d'un bombardement de la ville de Nice (port, gare St-Roch) en mai 1944. Elle n'aurait donc jamais atteint sa cible et n'aurait jamais explosé. Elle peut également potentiellement venir d'un avion américain, touché par un tir allemand et qui aurait largué des bombes pour être plus léger et ne pas perdre d'altitude.

"C'est pas tous les jours qu'on trouve une bombe de 250 kilos." - Stéphane Morabito, service archéologique de la ville de Nice

Stéphane Morabito, plongeur-archéologue, a dirigé l'équipe qui a fait la trouvaille. © Radio France - Xavier Demagny

"Ce n'est pas une zone plongée régulièrement et ça peut rester sous nos yeux pendant des années sans qu'on y fasse attention. On imagine pas qu'à notre époque on ait encore des vestiges si près", estime Stéphane Morabito, plongeur-archéologue de la métropole, qui a dirigé l'équipe qui a fait la découverte. "Il y a deux ans, une munition avait été détruite déjà proche de la plage. Notre littoral a connu des faits de guerre pendant ce conflit mondial donc il est évident que nous ayons des munitions dans la Baie des Anges."