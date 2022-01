Procès Lelandais : comment la cour d'appel de Grenoble a-t-elle organisé les trois semaines d'audience ?

"On essaie aussi de faire en sorte de protéger les familles de parties civiles" - Pascale Vernay, première présidente de la Cour d'appel de Grenoblevant les assises de l'Isère, cette fois, du 31 janvier au 18 février, pour l'enlèvement et le meurtre en août 2017 de la petite Maëlys, lors d'une fête de mariage au Pont-de-Beauvoisin. C'est un procès hors norme avec une organisation préparée de longue date par la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble, Pascale Vernay et son équipe. Le comité de pilotage s'est réuni à plusieurs reprises depuis 2019 sur des thématiques comme la sécurité, l'accréditation de la presse (plus d'une centaine de journalistes accrédités) l'accueil des parties civiles.

La salle d'audience des Assises étant trop petite, une deuxième salle, la salle 16, a été réservée notamment à la presse pour qu'elle suive les débats en visioconférence. "Malgré tout, tout le monde ne pourra pas rentrer. On devra interdire l'accès à une partie du public. On veillera à ce que la presse puisse faire son travail sereinement" regrette Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel qui gère la logistique du procès Lelandais. Le matériel audiovisuel sera installé à la dernière minute car cette salle est utilisée tous les jours pour des appels correctionnels.

"Tout le monde ne pourra pas rentrer" - Pascale Vernay, première présidente de la Cour d'appel de Grenoble

Pascale Vernay, première présidente de la Cour d'appel de Grenoble Copier

La salle d'audience de la cour d'assises ne pourra pas accueillir tout le monde, loin de là © Radio France - Véronique Pueyo

Dès 2019, le palais de justice de Grenoble a demandé au ministère de la justice une rallonge budgétaire de 190 000 euros qui lui a été accordée pour préparer le procès de Nordahl Lelandais. Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel explique : "Nous avons fait cette demande pour équiper la salle de retransmission de matériel adéquat pour que ceux qui ne pourront pas suivre l'audience en présentiel car la salle est trop petite. Cet argent servira aussi à accueillir les jurés, pour les repas notamment. Mais ces investissements seront pérennes pour d'autres procès futurs."

Une organisation inspirée par d'autres audiences hors normes

Les magistrats grenoblois se sont inspirés de l'organisation du premier procès Noyer à Chambéry (Savoie) mais aussi de celui qui se tient actuellement sur les attentats de Paris. Pascale Vernay a retenu cette idée : "Nous proposerons aux parties civiles de porter un cordon de couleur et en fonction de la couleur, la presse saura si oui ou non cette personne est d'accord pour être interviewée." La cour d'appel a eu également cette idée innovante : "Nous avons fait appel à la faculté de psychologie de Grenoble et avons obtenu l'aide bénévole d'un étudiant aguerri qui sera là pour soutenir les jurés qui le souhaiteraient, car l'audience s'annonce très éprouvante" souligne Pascale Vernay

"On essaie aussi de faire en sorte de portéger les familles de parties civiles" - Pascale Vernay, première présidente de la Cour d'appel de Grenoble

Pascale Vernay, première présidente de la Cour d'appel de Grenoble Copier

Le box, vitré, dans lequel se tiendra Nordhal Lelandais durant les trois semaines de son procès © Radio France - Véronique Pueyo

L'ombre du covid et d'un report d'audience

Mais une épée de Damoclès pèse sur ce procès, à savoir le covid et la variant Omicron. "Nous ne pouvons pas exiger le passe sanitaire à l'entrée du palais de justice" précise Pascale Vernay. "Les gestes barrières devront être d'autant plus respectés pour éviter une audience covidée et donc ajournée."

Ce deuxième procès Lelandais s'annonce sous haute tension, contrairement à ce qui s'est passé pour le procès de Chambéry au cours duquel le père d'Arthur Noyer avait apaisé l'ambiance en prenant dans ses bras la mère et la sœur de Lelandais, qui pour lui, n'étaient pas responsables du meurtre de son fils. "Pour que les débats se déroulent dans la sérénité, les abords du palais de justice seront interdits à la circulation et _la police sera présente pour réagir au moindre incident d'audience_" affirme Pascale Vernay.

C'est Valérie Blain qui présidera l'audience, entourée de deux assesseurs expérimentés qui tous deux ont eu à présider des sessions d'assises et des jurés, tirés au sort. L'avocat général sera Jacques Dallest, le procureur général en personne.

La salle des appels correctionnels servira de salle de visioconférence, où seront retransmis les débats en direct © Radio France - Véronique Pueyo