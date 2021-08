Comment la passerelle a tout changé pour le tourisme à Mazamet

Depuis décembre 2018, la passerelle de Mazamet (Tarn) permet une traversée de 140 mètres au-dessus du vide. La passerelle est accessible à pied et gratuitement et elle attire énormément de tourisme dans le secteur.

C’est une balade est à couper le souffle. Depuis décembre 2018, la passerelle de Mazamet est suspendue dans le vide à 70 mètres de haut et permet une traversée de 140 m au-dessus des gorges de l’Arnette, dans le Tarn. La passerelle est accessible à pied gratuitement, toute l’année et elle a clairement boosté le tourisme dans le hameau de Hautpoul et à Mazamet.

Des boutiques qui ouvrent

En moins d’un an, la passerelle a franchi le cap des 100.000 visiteurs. Depuis des touristes de Belgique, de Hollande, de toute la France viennent passer une journée à Mazamet et dans le secteur. Il y a aussi évidemment énormément de toulousains qui font le déplacement. Et à 70 mètres du sol, au milieu de la passerelle, les émotions sont fortes et c’est déjà un beau de souvenir de vacances "Ça fait des trucs bizarre dans le ventre" dit cette petite fille. Une famille qui habite en région parisienne trouve la passerelle "géniale" même si le papa a fait demi-tour. Il avait trop le vertige. Et après la balade, évidemment on fait un petit tour dans les commerces d’Hautpoul comme cette famille venue de Belgique près de Mons. "On vient d’acheter trois tableaux dans la boutique d’une artiste. Ce n’était pas du tout prévu. C’est un coup de cœur."

Une famille venue de Belgique à Mazamet. © Radio France - SM

Une nouvelle étape dans la visite du Tarn

Des boutiques s’ouvrent dans le hameau. Magalie Moindrau tient la Botica. Elle a décidé de transformer sa maison de vacances en boutique souvenir tellement il y a de monde autour de la passerelle. "L’année dernière, quand j’ai vu le monde, je me suis dit pourquoi pas. Et c’est vrai que tous les commerces marchent bien." La commerçante raconte que la passerelle fonctionne bien parce que c’est "la seule d’Occitanie et qu’elle est gratuite." Ses clients rayonnent dans le Tarn et l’Aude : Albi, Carcarsonne, la passerelle et une journée à la mer aussi.

Des restaurants plein à Mazamet

Parmi les amateurs de la passerelle, il y a beaucoup d’étrangers. Cette année, sans doute un peu moins, reconnait un des restaurateurs Luc Cabrol qui tient Aux terrasses d’Hautpoul. "Il y a des Belges, des Hollandais. Moins cette année, mais nous en avons tout de même qui reviennent." Et même à Mazamet, tout en bas en ville, les tables du grand balcon tenues par Alban Charueau sont pleines." Il y a un apport touristique énorme. Enorme. Les clients font le passerelle et viennent déjeuner chez nous. Sincèrement je n’y croyais à ce niveau-là, mais finalement ça a été très rapide."

Et à l’hôtel Mets et Plaisirs, Marie Blancard compte même quelques nuitées liées à la passerelle. "Ils restent une seule nuit. Pour la passerelle et la voie verte. J’en ai plus que l’année dernière et je pense que cela va continuer." Les touristes qui sont présents au moins jusqu’à octobre.