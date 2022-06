Comment les garde-côtes des douanes La Rochelle ont mis la main sur 124 kilos de cocaïne

C'est un métier peu ordinaire. Claude* est douanier, marin, et plongeur à La Rochelle. Cela fait même plusieurs métiers direz-vous, mais Claude est les trois à la fois. C'est notamment lui qui, jeudi dernier 2 juin, a enfilé sa combinaison, ses palmes, sa bouteille d'oxygène, pour trouver... Presque 130 kilos de cocaïne cachés sous la coque d'un cargo, qui patientait à proximité du port de La Pallice. La brigade des garde-côtes des douanes de La Rochelle, dont il fait partie, compte au total 23 personnes, dont une dizaine de plongeurs. Leur mission notamment, c'est de "rechercher de la fraude immergée sous la coque des navires", d'après les mots de Renaud Cras, le chef de tous les garde-côtes de la frontière espagnole jusqu'à la frontière belge.

Se mettre dans la peau d'un narcotrafiquant

Même si Claude est "douanier avant d'être marin et plongeur", il l'avoue : "C'était l'occasion de lier une passion avec mon travail". Cela fait 20 ans qu'il plonge. Au départ pour le plaisir, comme tout le monde, il observait les poissons, les fonds marins. Mais quand c'est pour son travail, le décor et l'ambiance sont tout autres (et moins attrayants) décrit-il : "Nous plongeons sous les navires. Notre travail c'est de scruter les coques. Souvent _le milieu est sombre, avec beaucoup de bruit_, du fait des moteurs qui tournent. On évolue dans le noir."

La brigade de La Rochelle se déplace avec son bateau, une vedette de 32 mètres. Elle intervient auprès de gros cargos, comme on peut voir dans le fond. © Radio France - Lise Dussaut

C'est d'ailleurs avec son "phare" dans la main qu'il a fini par trouver, après 50 minutes de plongée, cette sangle la semaine dernière, qui dépassait d'une grille. La toute première étape d'une saisie record pour la brigade rochelaise. Mais les conditions étaient périlleuses : "On a dû stopper plusieurs fois. Le courant était trop fort, les plongeurs n'étaient plus en sécurité."

Chercher une aiguille dans une botte de foin

Les 124 kilos de cocaïne se trouvaient donc dans une cavité qui permet notamment de faire rentrer de l'eau pour refroidir le moteur. Pour trouver ce genre de cachettes, il faut carrément se mettre dans la peau d'un narcotrafiquant. "Il faut réfléchir comme une organisation criminelle, à l'endroit où elle pourrait le plus discrètement possible, stocker une marchandise. De manière aussi à la récupérer assez facilement", expose Arnaud Picard, le directeur adjoint des garde-côtes des douanes pour la Manche/mer du Nord/océan Atlantique. D'autant que certains bateaux mesurent 300 à 400 mètres de long, sur 30 mètres de large. La mission s'apparente donc à une chasse au trésor. Arnaud Ricard égraine des exemples : "On a déjà trouvé de la drogue dans le puit à chaîne d'un bateau. Il y a quelques années à La Rochelle, la marchandise se trouvait dans des parties techniques entre deux parois extérieures."

La brigade de La Rochelle peut être appelée partout

Et vu le trafic maritime, il y a de quoi faire. En moyenne, les plongeurs rochelais effectuent 30 à 40 sorties par an. Et pas seulement dans les environs. "La brigade intervient surtout dans la zone sud-atlantique, mais elle peut être appelée partout. Le week-end dernier, il a fallu aller à Lorient. Parfois cela peut même être dans les eaux espagnoles", rapporte le directeur adjoint. Arnaud Picard s'est lui rendu à La Rochelle ce mardi 7 juin, accompagné d'autres directeurs, pour remettre une lettre de félicitations aux 11 garde-côtes rochelais mobilisés sur la saisie.

*Toute l'équipe intervenue sur la saisie de cocaïne a tenu à rester anonyme car une enquête est en cours