Comment les pompiers des Pyrénées-Atlantiques protègent-ils nos bâtiments historiques ?

Le commandant Jérôme Claverotte et le colonel Michel Blanckaert

Après la sidération, la tristesse et enfin le soulagement. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris tient debout malgré le gigantesque incendie qui a frappé l'édifice, ce lundi. La flèche s'est effondrée , la charpente a brûlé mais "la structure est sauvée", a indiqué le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Cela grâce, notamment, à leur préparation.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) accorde également une attention particulière aux bâtiments historiques. Parmi lesquels, les cathédrales de Bayonne, Oloron, Lescar, les préfectures et les sous-préfectures, le château de Pau ou encore sur des sites privés tel que le château de Coarraze.

Des plans préparés en amont

Pour tous ces bâtiments, le SDIS met en place des "plans d'établissements répertoriés". Ces documents leurs permettent d'appréhender les lieux, d'identifier les risques et de mettre en place une stratégie pour intervenir le plus rapidement possible en cas d'incendie. "Il est primordial pour les sapeurs-pompiers de connaître les lieux, ces plans nous permettent d'intervenir sans avoir à trop réfléchir, le temps est précieux", explique le colonel Michel Blanckaert, directeur du SDIS des Pyrénées-Atlantiques.

"Une cathédrale c'est comme un château de cartes, si vous le vaporisez d'eau, il tient debout. Si vous versez une casserole d'eau, il s'effondre "

Et chaque dispositif est adapté à la configuration du site : " le château de Pau est sur plusieurs niveaux, plusieurs bâtiments, nous le prenons en compte. Dans les cathédrales, cela paraît moins complexe, il y a une nef mais c'est la charpente est en hauteur", poursuit le colonel Michel Blanckaert. Mais quel que soit le monument les pompiers ont des priorités : évacuer toute personne qui se trouve dans les lieux, protéger l'édifice. "Nous avons vu à Notre-Dame, les lances à incendie qui arrosaient les murs pour qu'ils ne prennent pas chaleur, cela a permis de sauver la structure. Certains ne comprenaient pourquoi nos collègues à Paris n'ont pas envoyé de Cadanairs. Mais une cathédrale c'est comme un château de cartes, si vous le vaporisez d'eau, il tient debout, si vous versez une casserole d'eau, il s'effondre ", souligne le directeur du SDIS. Et en même temps, les pompiers doivent sauver les œuvres d'art.

Protection des œuvres d'art

Avec les plans d'établissements répertoriés, les sapeurs-pompiers savent exactement où se situe les œuvres, ils possèdent un répertoire. Pour le château de Pau, la carapace de tortue qui a servi de berceau au roi Henri IV, un tableau de Jean-Dominique-Auguste d'Ingres, "le repas de chasse", une tapisserie, une autre tapisserie sur l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. " En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers auront dans les premières minutes de l'intervention, au-delà de la stratégie à mettre en oeuvre et les mesures de protection, à _sortir le plus rapidement possible ces œuvres d'art. Une équipe sera chargée uniquement de celle-ci"_. explique le colonel Michel Blanckaert.

Les sapeurs-pompiers visitent donc les bâtiments, ils se rendent par exemple, une fois par an au château de Pau. Ils participent à des exercices pour apprendre à évacuer les oeuvre. "Il faut les bâcher, il ne faut pas qu'elles prennent l'eau, les poussières d'incendie".

Toutefois, à la demande du conservateur les pompiers peuvent délibérément laisser une oeuvre sur dans le bâtiment en feu. "Il y a des œuvres d'art, si on les touche on sait qu'elles seront détruite. Donc, il faut vaut éviter la propagation du feu, la protéger au maximum plutôt que de la sortir et la détruire à coup sûr".

Une attention particulière sur les chantiers

Mais d'abord, les sapeurs-pompiers veillent avant tout à ce qu'aucun incendie ne se déclare. Ils donnent des recommandations pour limiter tous les risques et imposent des règles à respecter lorsqu'il y a des travaux. Ils sont souvent à l'origine d'incendies. C'est d'ailleurs la thèse privilégiée pour la cathédrale de Notre-Dame-de-Paris. Et au SDIS des Pyrénées-Atlantiques, les pompiers pensent évidemment à la cathédrale de Bayonne, elle aussi en rénovation. "Notre-Dame-de-Paris était en travaux, il est certain que les services de l'Etat, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les services des patrimoines, l'architecte des bâtiments de France, le diocèse, tout le monde avait été consulté pour que les sociétés qui participent aux travaux le fassent avec des règles bien précises. Ces règles, nous pompiers des Pyrénées-Atlantiques, nous les appliquons aussi. Aujourd'hui sur la cathédrale de Bayonne nous avons un projet de travaux de réfection, avec nos connaissances nous prescrivons un certain nombre de mesures pour que les travaux se fassent en toute sécurité, pour qu'une catastrophe comme celle de Notre-Dame ne se reproduise pas".