Comment les pompiers du Nord se préparent à affronter des feux de forêt

Cet été 2022 aura été l'un des pires pour les forêts françaises, notamment en Gironde et dans le Sud-Est de la France. Avec le réchauffement climatique, le Nord-Pas-de-Calais, jusque-là épargné par de gigantesques feux de végétation, se prépare et investit dans du nouveau matériel.

Les incendies de forêt ont touché cet été des régions inhabituelles : la Bretagne, les Pays de la Loire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont surtout des feux de chaume qui mobilisent chaque été les pompiers mais on s'attend aussi à voir des incendies toucher les forêts. Le capitaine Joachim Correa du Sdis du Nord (service départemental d'incendie et de secours) est spécialisé dans le risque incendie :

On pensait avoir devant nous une quinzaine d'années pour se préparer, on s'aperçoit qu'il y a une véritable accélération et on va être toucher.

Le Sdis a acheté depuis 2019 trois camions citernes feux de forêts (CCF), répartis sur l'ensemble du département, dont le plus imposant, basé au centre de secours de Cambrai, peut transporter 9 000 litres d'eau, projeter cette eau à une quinzaine de mètres grâce à deux lances installées sur le toit de cet imposant véhicule. Le camion possède aussi une auto-protection, c'est-à-dire des filets d'eau qui coule le long de la cabine et des pneumatiques pour faire baisser la température si le véhicule est amené à traverser ou approcher un brasier.

Ce véhicule a coûté 450 000€ mais il a été adapté à la région et peut être utilisé toute l'année sur d'autres interventions comme des feux d'usine ou de poids lourd sur autoroute.

Deux massifs surveillés de près dans le Nord

Dans le département du Nord, deux massifs sont surveillés de près désormais par les pompiers : la forêt de Saint Amand-Wallers-Raismes et la forêt de Mormal. "Il y a une végétation grasse en forêt de Mormal donc peu de chance que ça brûle sauf s'il y a un geste volontaire, explique le capitaine Correa. En forêt de Raismes-Saint Amand, on a une végétation plus sèche au travers des fougères et également du pin maritime planté depuis 10 ans. Potentiellement, on pourrait voir d'ici 10 ans des flammes de plus de 30 mètres comme on a pu le voir en Gironde", ajoute le pompier. Les Sdis des Hauts-de-France qui ont tous d'ores-et-déjà prévu des plans pour accueillir si besoin des avions bombardiers d'eau.