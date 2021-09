Comment les services de secours de la Loire se sont adaptés après les attentats du 13 novembre 2015?

Ce mercredi 8 septembre s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre. Ces attaques, qui ont fait 130 morts, ont choqué la France, et nécessité des mutations au sein des services de secours. Ils ont dû s'adapter pour prendre en charge des blessés par centaines et des blessures par arme de guerre.

Avant le 13 novembre 2015, la menace terroriste existait déjà. Mais les types d'attaques envisagés par les secours étaient différents explique Jean-Philippe Gueugneau, le directeur adjoint du SDIS de la Loire. "Historiquement, on était plutôt confronté à des phénomènes d'attentat avec des explosifs ou du gaz", des attaques à la bombe comme à Madrid en 2004. Mais les attentats du 13 novembre ont changé la donne, avec des "tueries de masses" détaille le colonel des pompiers légérien.

Adapter toute la chaine de soin

Avec ce mode d'attaque différent, il faut former les secours à prendre en charge un grand nombre de blessés par arme de guerre. La formation du personnel soignant s'adapte, du secouriste au chirurgien, du pompier à l'anesthésiste, et ce dès la formation initiale. L'organisation de l'intervention des secours et des forces de l'ordre se peaufine également, pour travailler plus efficacement.

Si un évènement tel que celui là arrivait sur le territoire ligérien, [...] on a d'ores et déjà des plans qui existent pour que les départements limitrophes viennent automatiquement en renfort.

Le colonel Jean-Philippe Gueugneau reprend : "Cet événement nous a poussés effectivement à mettre en place des techniques et des matériels d'intervention pour que dorénavant, si un évènement tel que celui là arrivait sur le territoire ligérien, on aurait des techniques d'intervention communes avec le Samu, les forces de police. On a d'ores et déjà des plans qui existent pour que les départements limitrophes viennent automatiquement en renfort, avec des colonnes de renfort de secours à personne, des colonnes de renfort avec des équipements de protection balistique." Ce sont de véritables plans de batailles qui sont mis en place pour optimiser la réponse dans l'éventualité où une telle attaque venait à se reproduire.