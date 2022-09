Comment se fait-il que des piétons, cyclistes ou scooters se retrouvent sur l'A10 à Tours ?

C'est une portion d'autoroute limitée à 90 km/h, gratuite et sans péage, qui permet de relier le centre et le sud de Tours. Idéal pour éviter les petites rues et les feux rouges. Or, ce tronçon de l'A10 entre Tours-Centre et Saint-Avertin est quelques fois emprunté par des cyclistes ou scooters voire des piétons imprudents. Dernier exemple en date : mercredi 14 septembre.Un cycliste a emprunté ce tronçon de trois kilomètres, dans le sens Sud-Nord.

Le phénomène est pris très au sérieux par le peloton de gendarmerie motorisé de Chambray-lès-Tours, qui est intervenu une douzaine de fois pour des incidents de ce genre. "Ce sont des opérations avec des protocoles très stricts, explique l'adjudant-chef Frédéric Jahiel. Le but est d'intervenir très rapidement car ça peut être très dangereux avec le flux de véhicules. Généralement, entre deux et trois militaires sont tout de suite engagés pour mettre en sécurité la personne et la sortir du réseau autoroutier. Ça arrive de jour comme de nuit."

Il nous est arrivé de contrôler des livreurs qui prennent des dangers pour gagner seulement 5 ou 10 minutes

Les gendarmes constatent que ces cyclistes, scooters et piétons engagés sur l'A10 le plus souvent volontairement. Il y en a bien qui ne font pas exprès et qui se retrouvent pris au dépourvu, mais c'est rare. "En fait, à Tours, on n'est pas sur une autoroute de dégagement ni sur une autoroute de dégagement, on est entre les deux, poursuit l'adjudant-chef Frédéric Jahiel. Comme vous êtes tout de suite en centre-ville, il arrive que certains piétons, scooters ou cyclistes pénètrent sur le réseau routier pour rentrer chez eux, de leur plein gré. Il nous est aussi arrivé de contrôler des livreurs qui prennent des dangers pour gagner seulement 5 ou 10 minutes."

Le plus souvent, le peloton motorisé de Chambray-lès-Tours préfère miser sur la pédagogie et ne pas délivrer d'amende. Mais en cas de récidive, il pourrait se montrer moins conciliant.