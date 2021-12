Comment se protéger face aux dangers du monoxyde de carbone ? Les conseils des pompiers lundi 8h200

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement l'oxygène dans l'organisme. La gravité de l'intoxication dépend de la quantité de CO fixée par l'hémoglobine. Les premiers symptômes et les plus fréquents sont : maux de têtes. Il frappe naturellement mais pas seulement. Ce samedi encore à Montfrin, dans le Gard, six personnes ont été intoxiquées.

Ne manquez pas ce rendez-vous, ce lundi à 8h20 sur France Bleu Gard Lozère : les sapeurs-pompiers du Gard nous rappellent tous les réflexes nécessaires.

